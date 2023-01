Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene: la société placée en redressement judiciaire information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Lysogene a annoncé mercredi avoir été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Nanterre.



L'entreprise de thérapie génique, spécialisée dans les maladies du système nerveux central, faisait l'objet depuis le mois dernier d'une procédure de sauvegarde.



Faute de solution pour consolider sa situation financière et pérenniser son horizon de financement, Lysogene avait déposé, avec son administrateur judiciaire, une requête auprès du Tribunal de commerce de Nanterre pour convertir cette procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.



Cette demande maintenant approuvée, Lysogene rappelle qu'un appel d'offre aux fins de la recherche de repreneurs ou d'investisseurs a été publié, avec une date limite de dépôt des offres de reprise fixée au 15 février.





Valeurs associées LYSOGENE Euronext Paris 0.00%