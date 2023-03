Lysogène: la date de dépôt des offres de reprise repoussée au 12 avril

(AOF) - Lysogène, société biopharmaceutique en redressement judiciaire depuis le 24 janvier 2023, annonce que, sur décision de l’administrateur judiciaire, la date limite de dépôt des offres pour sa reprise a été repoussée du 15 mars 2023 au 12 avril 2023 à 12h00 midi. Cette biotech s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC) ajoute que la cotation de ses actions restera suspendue.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.