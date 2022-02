Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene: l'étude dans la gangliosidose avance information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'action Lysogene s'inscrit en forte hausse lundi à la Bourse de Paris après que la société biopharmaceutique a fait le point sur son actualité clinique.



Vers 11h00, le titre avance de 8,7% dans un volume d'échanges qui représente déjà près du double de celui réalisé en moyenne sur les quatre dernière séances de Bourse.



Au même moment, l'indice CAC Mid & Small se replie de 0,5%.



La biotech a annoncé ce matin avoir pu traiter un troisième enfant atteint de gangliosidose à GM1, une maladie orpheline qui entraîne une neurodégénérescence rapide et sévère, avec son composé LYS-GM101.



'Notre étude avance bien et nous avons hâte de finaliser le recrutement de la cohorte de sécurité, ce qui constituera une étape importante pour cette étude', a déclaré Karen Aiach, la fondatrice et présidente-directrice générale de Lysogene.



La société a également annoncé la nomination d'une nouvelle directrice médicale expérimentée, le Dr Marie Trad, qui affiche selon elle de nombreuses années d'expérience dans le développement clinique et une expertise 'pointue' en neurologie.





