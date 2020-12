Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene : données positives dans l'essai clinique AAVance Cercle Finance • 28/12/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - Lysogene annonce la publication des données positives sur les biomarqueurs avec le LYS-SAF302 dans l'essai clinique AAVance en cours pour le traitement de la MPS IIIA, dont les données complètes doivent être présentées à la conférence WORLDSymposium 2021. Les premiers résultats montrent, pour les neuf patients analysés jusqu'à présent, des réductions de la concentration d'héparane sulfate dans le liquide céphalo-rachidien à 6 et 12 mois après le traitement avec le LYS-SAF302, par rapport aux valeurs avant traitement. En outre, des réductions statistiquement significatives des gangliosides GM2 et GM3, substances de surcharge secondaires considérées comme des contributeurs possibles aux dommages neuronaux dans les maladies de surcharge lysosomale, ont été observées.

Valeurs associées LYSOGENE Euronext Paris +36.99%