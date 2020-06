Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene : dévisse après une suspension clinique Cercle Finance • 05/06/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Lysogene dévisse de 20% à la suite d'une suspension clinique émise pour l'étude de phase 2/3 AAVance, évaluant son LYS-SAF302 comme traitement par thérapie génique de la Mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA). Cette suspension clinique provient de l'observation par IRM de signaux localisés aux points d'injection intracérébraux, la nature locale des observations suggérant un lien potentiel avec l'administration du produit. 'Un chemin règlementaire a été discuté avec la FDA pour adresser leurs questions, et Lysogene va rassembler les informations nécessaires à une meilleure compréhension du profil d'innocuité du LYS-SAF302', indique la société biopharmaceutique.

Valeurs associées LYSOGENE Euronext Paris -23.45%