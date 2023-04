Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene: aucune offre de reprise reçue pour la biotech information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Aucune offre de reprise n'a été déposée pour la société biopharmaceutique Lysogene, qui avait fixé au 12 avril la date limite de dépôt d'offres éventuelles.



L'entreprise, spécialisée dans les thérapie géniques ciblant les maladies du système nerveux central, était à la recherche dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par la justice au mois de janvier.



Le Tribunal de Commerce de Nanterre devrait maintenant se prononcer sur les suites à donner à la procédure de redressement et sur la possible ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les semaines à venir.



Dans ce contexte, la cotation des actions de Lysogene restera suspendue, comme c'est le cas depuis le 5 janvier.





