Lysogene : approbation de la FDA pour un candidat médicament

(CercleFinance.com) - Lysogene annonce aujourd'hui que l'agence réglementaire américaine (FDA) a approuvé sa demande d'Investigational New Drug (IND) pour LYS-GM101, son candidat médicament de thérapie génique dans le traitement de la gangliosidose à GM1, une maladie pédiatrique potentiellement mortelle. Cette autorisation réglementaire de la FDA américaine fait suite à celle récemment accordée par la MHRA au Royaume-Uni. La Société entend lancer un essai clinique global chez des patients atteints des formes infantiles de la gangliosidose à GM1. Lysogene prévoit de traiter 16 patients au total, avec le traitement du premier patient attendu au cours du premier semestre 2021.

Valeurs associées LYSOGENE Euronext Paris +10.45%