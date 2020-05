Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyra Therapeutics : en hausse, un broker commence à l'achat Cercle Finance • 26/05/2020 à 15:56









(CercleFinance.com) - Le titre Lyra Therapeutics avance ce mardi de +5,5%, poussé par l'analyste Jefferies qui annonce en initier la couverture avec une recommandation 'Achat'. 'Nous apprécions le titre Lyra, car l'histoire est relativement simple et l'opportunité commerciale est grande. En bref, le groupe dispose d'une nouvelle plateforme d'administration de médicaments, utilisant un ingrédient actif cliniquement à risque dans une indication avec plus de 1 million de patients traitables par an', résume le broker. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 24 dollars.

Valeurs associées LYRA THERAPEUTCS NASDAQ +9.84%