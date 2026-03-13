LyondellBasell signale un incendie dans l'usine chimique de Bayport Choate au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LyondellBasell LYB.N a déclaré jeudi qu'un incendie s'était déclaré dans son usine chimique de Bayport Choate au Texas et que ses équipes de pompiers et d'intervention s'efforçaient de circonscrire le feu.

La société a ajouté que "pour le moment, il n'y a pas de menace pour la communauté environnante et aucune action n'est requise de la part des voisins". Tous les membres du personnel sont sains et saufs et ont été retrouvés, a-t-elle déclaré.

LyondellBasell avait indiqué plus tôt qu'elle rencontrait unproblème opérationnel sur le site et que les habitants de la communauté environnante pourraient voir des flammes vives ou de la fumée.

Elle a ajouté que les forces de l'ordre et les services d'incendie locaux émettraient des avis publics si cela s'avérait nécessaire.

L'incendie s'est déclaré vers 21 heures, heure locale, a indiqué la société dans une réponse envoyée par courriel à Reuters, ajoutant qu'elle recevait l'aide du Channel Industries Mutual Aid (CIMA), ainsi que des équipes de lutte contre les incendies des régions voisines.

Le bureau de gestion des urgences de La Porte a indiqué dans un message sur Facebook que des agences des services d'incendie de La Porte et de Pasadena, de CIMA, de Harris County Hazmat, de contrôle de la pollution et des liaisons industrielles du bureau de gestion des urgences du comté de Harris étaient sur les lieux.

Le site Choate de Bayport produit de l'oxyde de propylène, du propylène glycol, de l'éther de propylène glycol, de l'alcool butylique tertiaire, de l'isobutylène de haute pureté, de l'hydroperoxyde de butyle tertiaire et de l'éther éthylique de butyle tertiaire, selon le site web de l'entreprise.

Il s'agit également du plus grand site d'oxyde de propylène/alcool butylique tertiaire au monde en termes de volume de production.