Lynceus Partners lance l'indice Solactive ISS Eurozone Objectifs de Développement Durable (ODD)

(AOF) - Afin de répondre à la demande croissante des investisseurs et des conseillers en gestion de patrimoine, pour des produits plus responsables et durables, Lynceus Partners a co-construit un indice avec Solactive. Il s'agit de l'indice Solactive ISS Eurozone Objectifs de Développement Durable (ODD). Les 17 ODD ont été définis par l'ONU sont un appel universel à l'action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes, partout dans le monde, rappelle le spécialiste des produits structurés.

Cet indice est composé des 30 entreprises de la zone euro qui ont l'impact positif global le plus important sur les objectifs de développement durable.

En outre, les entreprises qui le composent doivent opérer conformément aux normes de marché en matière de conduite responsable des affaires.

Ces normes sont basées sur des standards établis tels que le Pacte Mondial des Nations Unies de 2000 (Global Compact).

Par ailleurs, l'indice exclut les entreprises impliquées dans la production ou le commerce d'armes controversées. Cet indice équipondéré, réinvestit tous les dividendes bruts versés par les entreprises qui le composent et prélève un dividende fixe et constant de 5 % par an.

Ce montant forfaitaire sert à éliminer les incertitudes liées au montant du dividende futur ainsi qu'à améliorer le pricing des solutions d'investissement.