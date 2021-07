Lynceus Partners : déjà deux milliards de volume de transactions sur le premier semestre 2021

(AOF) - Lynceus Partners, créée en 2017 par Patrick Chotard a réalisé au premier semestre 2021 une collecte de deux milliards d'euros, contre un objectif annuel 2,5 milliards. Au second semestre, la société pécialisée dans les investissements alternatifs s'appuiera sur la création d'une équipe de vente spécialisée sur les investisseurs institutionnels (mutuelles, caisses de retraites, etc...) et les entreprises (gestion de trésorerie) et sur le recrutement de Charles Chavent à la tête de l'équipe dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP).