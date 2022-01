Lynceus Partners a dépassé ses objectifs 2021 et affiche sa détermination pour 2022

(AOF) - Lynceus Partners a dépassé ses objectifs en 2021. La fintech spécialisée dans le conseil en investissement créée en 2017 par Patrick Chotard a réalisé l'an dernier 2,9 milliards d’euros de transactions alors que l'objectif était de 2,5 milliards. Pour 2022, la société entend poursuivre son développement et générer un volume de transactions de 4 milliards d'euros. En 2022, les axes de développement du groupe seront à nouveau des recrutements ciblés, la conquête de nouvelles zones géographiques et le lancement d'une version mobile d'Argo, sa plateforme technologique.

Au premier trimestre 2022, Dubaï et Singapour seront les priorités géographiques de la société. Puis, au cours de l'année, Lynceus Partners poursuivra son développement européen avec Londres, la Scandinavie, l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, Chypre et Malte.

Patrick Chotard, fondateur et président de Lynceus Partners a déclaré : " L'année 2022 est une année stratégique pour notre groupe. Nous sommes prêts à maintenir notre rythme de croissance aussi bien géographique, de recrutements et technologique, afin de prendre une envergure résolument internationale et de consolider ainsi notre place parmi les leaders mondiaux de notre industrie".