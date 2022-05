Lyft : trimestre meilleur que prévu mais prévisions trop prudentes

(AOF) - Lyft a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu mais des prévisions décevantes. Au premier trimestre, la société technologique américaine spécialisée dans les services au transport a accusé une perte nette de 196,8 millions de dollars contre une perte de 427,3 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 7 cents contre une perte de 35 cents un an plus tôt. Les analystes tablaient sur une perte de 7 cents. Le chiffre d'affaires a bondi de 44% à 875,6 millions. Le consensus le donnait à 848,9 millions.

Pour le trimestre en cours, le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 950 millions et un milliard de dollars. Le marché escompte 1,02 milliard. L'Ebitda ajusté est attendu entre 10 et 20 millions, soit bien loin du consensus qui le donne à 83 millions.

Lyft a justifié ces prévisions par la nécessité d'accroître ses investissements pour répondre à la demande.

