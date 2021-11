Lyft : sur les chapeaux de roues !

AOF - EN SAVOIR PLUS

Logan Green, le directeur général de Lyft, a salué un " excellent trimestre " et assure que le groupe devrait poursuivre sur sa bonne lancée à l'avenir.

(AOF) - Lyft décolle de 16% en préouverture de Wall Street ce mercredi, dans le sillage d’excellents résultats lors du troisième trimestre 2021. Ainsi, le groupe américain de VTC a publié un bénéfice net ajusté de 5 cents par action, alors que le consensus tablait sur une perte de 3 cents par action. Bonne surprise également du côté du chiffre d’affaires, qui s’établit à 864,4 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit un bond de 73 % sur un an et de 13% par rapport au trimestre précédent.

