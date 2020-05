Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyft : résultats trimestriels supérieurs aux attentes Cercle Finance • 07/05/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - Lyft a fait état ce jeudi de résultats au premier trimestre bien supérieurs aux attentes du marché. Lyft a ainsi annoncé un chiffre d'affaires de 956 millions de dollars pour le dernier trimestre, contre des attentes de 798 millions de dollars, tandis que sa clientèle active a atteint 21,2 millions, contre un consensus de 18 millions. La société continue d'essuyer des pertes, mais a déclaré une perte nette de 398 millions de dollars pour le trimestre contre une perte nette de 1,1 milliard de dollars pour la même période en 2019. En raison de la pandémie de Covid-19, la société basée à San Francisco n'a fourni aucune guidance pour le reste de l'exercice.

Valeurs associées LYFT RG-A NASDAQ +22.69%