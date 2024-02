Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lyft: perte nette fortement réduite au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - La plateforme de services de mobilité Lyft a fait part mardi soir d'une perte nette de 26,3 millions de dollars pour son dernier trimestre 2023, contre une perte nette de 588,1 millions un an auparavant, tandis que son EBITDA ajusté est passé de -248,3 à +66,6 millions.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 4% à 1,2 milliard de dollars, pour des réservations brutes en hausse de 17% à 3,7 milliards. Le groupe a recensé 191 millions de trajets sur la période, en croissance accélérée de 26% sur une forte demande en covoiturage.



'De fortes perspectives pour le premier trimestre et pour 2024 reflètent des dynamiques de demande favorables et de la discipline opérationnelle', pointe Canaccord, qui maintient son conseil 'achat' sur Lyft avec un objectif de cours relevé de 18 à 20 dollars.





