Lyft: le titre grimpe, les objectifs 2027 séduisent

(CercleFinance.com) - Lyft gagne plus de 5% jeudi à la Bourse de New York après avoir dévoilé des objectifs financiers à horizon 2027 bien accueillis par le marché.



A l'occasion de la première journée d'investisseurs de son histoire, le groupe de VTC a déclaré tabler sur une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 15% de ses facturations totales sur la période allant de 2024 à 2027.



'Le marché voulait vraiment avoir une perspective de croissance sur le moyen terme', rappelle un trader. 'C'est chose faite et même mieux, puisque le consensus ne prévoyait qu'une croissance comprise entre 10% et 15%', ajoute-t-il.



Parallèlement, le taux de marge opérationnelle (Ebitda) ajustée devrait représenter autour de 4% de ces mêmes facturations d'ici à 2027, a ajouté le spécialiste de la mobilité.



En termes de flux de trésorerie disponible, le groupe de San Francisco dit viser une conversion de plus de 90% de son Ebitda ajusté en 'cash' entre 2025 et 2027.





