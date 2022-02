Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyft: le titre avance après un trimestre 'solide' information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 16:38









(CercleFinance.com) - Lyft a annoncé hier soir des résultats 'solides' au titre de son quatrième trimestre, tout en évoquant certaines difficultés liées à Omicron, ce qui n'empêchait pas son titre de progresser mercredi à Wall Street.



Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a fait état d'un chiffre d'affaires de 969,9 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année, soit une hausse de 70% par rapport aux 569,9 millions enregistrés un an plus tôt.



Parallèlement, sa perte nette s'est réduite à 258,6 millions de dollars, à comparer avec un manque à gagner de 458,2 millions de dollars sur le quatrième trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le concurrent d'Uber accuse néanmoins une perte d'un milliard de dollars.



Le groupe de San Francisco, créé en 2012, a toutefois évoqué un niveau d'activité en hausse et une intensification du nombre de courses traitées sur sa plateforme.



'En dépit des vents contraires de court terme posés par Omicron, nous restons optimistes quant à l'exercice 2022', a assuré Elaine Paul, sa directrice financière.



L'action - qui a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son introduction en Bourse - progressait de 2,5% mercredi suite à cette publication.





Valeurs associées LYFT RG-A NASDAQ +2.60%