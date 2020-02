Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyft : en baisse, mais un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 28/02/2020 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le titre Lyft recule ce vendredi de -3,5%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, ayant un avis 'globalement positif' sur le groupe. 'Sur le coronavirus, Lyft n'anticipe aucun changement notable, bien que la situation soit précoce, le risque réglementaire AB5 est contenu. Il n'y a pas de mise à jour dans la chronologie des bénéfices, mais nous sommes convaincus que cela arrivera avant le 4T21, et il reste beaucoup d'espace pour augmenter les revenus par conducteur et réduire les coûts d'assurance', indique Jefferies. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 90 dollars.

