Lyft: David Risher (ex-Amazon) sera le futur directeur général du groupe

(AOF) - Lyft, concurrent américain d’Uber, a annoncé que les cofondateurs de la société, Logan Green, directeur général, et John Zimmer, président, ont décidé de quitter leurs postes à plein temps pour assumer des rôles non exécutifs en tant que président et vice-président du conseil d'administration à compter du 17 avril 2023 et du 30 juin 2023, respectivement. David Risher, qui fut le premier chef de produit d'Amazon et directeur général chez Microsoft avant de cofonder en 2009 la société Worldreader, deviendra directeur général le 17 avril.

David Risher, qui a rejoint le conseil d'administration de Lyft en juillet 2021, sera pleinement responsable des opérations de l'entreprise. Dans leurs rôles respectifs de conseillers et de membres du conseil d'administration, MM. Green et Zimmer se concentreront sur le soutien à une transition transparente des responsabilités vers M. Risher et sur la poursuite de la croissance de la mission de Lyft. Sean Aggarwal, actuel président du conseil d'administration de Lyft, assumera le rôle d'administrateur indépendant principal.