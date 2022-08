Lyft creuse ses pertes nettes mais améliore son bénéfice ajusté au deuxième trimestre

(AOF) - Pour le deuxième trimestre clos au 30 juin 2022, Lyft, le rival d'Uber, a publié un bénéfice net ajusté de 46,4 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 18 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. L'action de Lyft était en hausse de 5,1% à 18,28 dollars après la clôture de Wall Street jeudi 4 août.

La perte nette du deuxième trimestre 2022 s'élève à 377,2 millions de dollars, contre une perte nette de 251,9 millions de dollars pour la même période de 2021. La perte nette du deuxième trimestre comprend 179,1 millions de dollars de rémunération à base d'actions et de charges sociales connexes.

Lyft a engrangé un chiffre d'affaires de 990,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 765 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, soit une hausse de 30% en glissement annuel.

L'Ebitda ajusté a été de 79,1 millions de dollars, soit une amélioration de 55,3 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022. L'Ebitda ajusté pour le deuxième trimestre 2022 a également dépassé les prévisions de la société qui s'inscrivait dans une fourchette comprise entre 10 et 20 millions de dollars. La marge était de 8,0%, contre 3,1% au deuxième trimestre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.