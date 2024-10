LVMH, Vinci, Saint-Gobain...Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Bluelinea

La société spécialiste de la prise en charge des personnes âgées et handicapées dévoilera ses résultats du premier semestre.

Catana

Le fabricant de navires livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications destinées aux fournisseurs de services annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Esker

Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fnac Darty

Le distributeur présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

JCDecaux

JCDecaux SE confirme que sa filiale au Brésil a remporté le contrat de Mobiliers Urbains pour l'Information (MUPI) à Rio de Janeiro, à l'issue d'un appel d'offres. JCDecaux Brésil exploitera au moins 225 MUPI entièrement digitaux situés dans des emplacements stratégiques de la ville, à proximité de stations de vélos en libre-service, de stations de métro, de zones piétonnes et d'axes routiers à fort trafic. Ce contrat d'une durée de 20 ans permet à JCDecaux d'étendre ses activités à l'ensemble des zones de la ville, y compris les quartiers de la zone sud : Copacabana, Ipanema et Leblon.

LVMH

Le géant du luxe signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel indiquera ses résultats du premier semestre.

Pizzorno

Après une collaboration initiée en 2013, la ville de Saint-Tropez a renouvelé sa confiance au groupe Pizzorno Environnement, en lui attribuant, à nouveau, le contrat de propreté urbaine et du littoral pour une durée de 5 ans, représentant un chiffre d'affaires total de 16 millions d'euros. "Ce renouvellement souligne la reconnaissance de l'expertise du groupe dans la gestion de la propreté des zones touristiques à haute densité, soumises à de fortes fluctuations de populations", explique Pizzorno.

Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale en Europe rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Kilwaughter, un acteur de référence dans les mortiers de façade au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de livres sterling en 2024 (exercice social se terminant à fin avril) et sera consolidée au sein de la Région Europe du Nord. Kilwaughter opère une usine de production près de Larne en Irlande du Nord et emploie environ 200 personnes. La finalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2025 et est soumise à la satisfaction des conditions d'usage.

Sidetrade

La plateforme d'intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Spineway

La medtech communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Seymour Whyte, filiale de Vinci Construction en Australie, a remporté, dans le cadre d’un groupement d’entreprises avec John Holland (50/50), le contrat de modernisation d’un tronçon ferroviaire situé entre Beerburrum et Nambour dans le sud-est de l’État du Queensland. Les travaux, d’une valeur de 432 millions d'euros (695 millions de dollars australiens), commenceront en 2025 pour une durée de deux ans. Ils recouvrent le doublement et le réalignement des rails, la modernisation d’un parc de stationnement et des systèmes de signalisation.