LVMH: Veuve Clicquot ouvre un hôtel en Australie

(CercleFinance.com) - LVMH annonce que Veuve Clicquot ouvre un nouvel hôtel àNoosa,sur la SunshineCoasten Australie.



L'HôtelClicquotpropose 'une vue imprenable sur l'océan depuis la piscine à débordement, un accès privé à la plage et au Parc national deNoosa, un cinéma,un salon de coiffure,un spa...'



Imaginé par l'architecte Noel Robinson, 'chaque détail reflète l'esprit Veuve Clicquot, du jaune signature àl'inspiration rétro en passant parles codes liant luxe et durabilité', souligne LVMH.







