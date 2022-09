Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: verse une prime de partage de la valeur aux salariés information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le groupe LVMH et ses Maisons ont annoncé le versement d'une prime de partage de la valeur aux collaborateurs, prime qui sera versé sur leur salaire du mois de septembre.



La prime variera entre 1000 et 1500 euros selon les entités et s'ajoute à une précédente prime exceptionnelle versée en début d'année, d'un montant de 600 à 1000 euros.



La mesure s'adresse à tous les salariés du groupe basés en France dont la rémunération brute annuelle totale est inférieure ou égale à trois fois le SMIC, soit 60 000 euros. Selon LVMH, 27 000 collaborateurs du groupe en France vont pouvoir en bénéficier.



Sur l'ensemble de l'année, ' ce sont donc plus de 400 ME qui auront été versés au titre des dispositifs de partage de la valeur ', assureLVMH.







