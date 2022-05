Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: vers une remontée express au contact des 620E ? information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 16:23









(CercleFinance.com) - Le luxe s'arrache à Paris depuis 48H: les 'algos' payent avec détermination, dans l'espoir de mesures de relance en Chine qui doperaient les ventes du secteur.

LVMH qui avait bondi de +3,7% jeudi (dans des volumes confidentiels) double la mise aujourd'hui: à 594%, le titre qui retrace son zénith du 18 mai n'est plus qu'à 4% des 620E, la résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 758E du 5 janvier.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.94%