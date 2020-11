Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : vers un re-test du zénith des 489,5E du 11/11 Cercle Finance • 18/11/2020 à 13:43









(CercleFinance.com) - LVMH repasse en force au-dessus des 486,5E et s'achemine vers un re-test du zénith des 489,5E du 11/11. Après avoir flirté avec les 500E, LVMH n'a même pas consolidé au-delà de 469,5E (-20E ou juste 4% de repli après +23% de gain en 10 séances). Depuis le franchissement du zénith des 438,5E du 20 janvier, l'objectif des 500E est clairement dans toutes les têtes... peu importe un PER compris entre 56 et 60 fois les bénéfices (les opérateurs payent déjà 2024... et pourquoi pas 2030 puisque les opérateurs estiment la visibilité parfaite aussi loin que l'on se projette, avec ou sans Covid ou n'importe quel accident de croissance).

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.31%