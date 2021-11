Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : vers un re-test des 733/741E information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - LVMH est un des premiers titres à repartir à la hausse, presque à chaque fois que le CAC40 consolide : il gagne 2% vers 729E et s'achemine -à 0,5% près- vers un re-test des 733/741E (record absolu de clôture et intraday) du 19/11. Au-delà, LVMH viserait 760E (résistance oblique moyen terme).

