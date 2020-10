Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : va verser un acompte sur dividende de 2 E Cercle Finance • 22/10/2020 à 18:23









(CercleFinance.com) - Lors du Conseil d'administration de LVMH qui s'est tenu aujourd'hui, il a été décidé de verser un acompte sur dividende de 2,00 Euros par action le jeudi 3 décembre 2020. Le détachement de cet acompte interviendra le mardi 1er décembre 2020. Le dernier jour de négociation dividende attaché sera le lundi 30 novembre 2020.

