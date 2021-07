Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : va ouvrir un centre de recherche sur le luxe durable Cercle Finance • 01/07/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - LVMH présente aujourd'hui son projet de création d'un centre mondial de recherche dédié au luxe durable et digital, au coeur du pôle d'excellence du plateau de Saclay (Essonne). L'ouverture de ce centre, qui devrait regrouper quelque 300 collaborateurs et chercheurs à terme, est prévue à l'horizon 2024/2025. 'Ces équipes travailleront de concert avec nos Maisons dont les structures d'innovation existantes continueront leur propre développement', explique LVMH. La société précise que ce projet sera conduit en étroite collaboration avec toutes les parties-prenantes concernées et s'appuiera sur des partenariats stratégiques en matière de recherche et d'innovation.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.56%