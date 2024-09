Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: une nouvelle Directrice artistique chez Givenchy information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 08:49









(CercleFinance.com) - Givenchy annonce la nomination, effective immédiatement, de Sarah Burton en tant que Directrice artistique.



Elle sera responsable de la direction artistique de l'ensemble des collections féminines et masculines de la Maison.



En 1996, Burton rejoint Alexander McQueen et devient responsable du design en 2000 auprès de Lee Alexander McQueen. En mai 2010, Burton est nommée directrice artistique. Burton a quitté la Maison Alexander McQueen en octobre 2023.



En décembre 2023, Burton reçoit le 'Special Recognition Award' (prix de reconnaissance spéciale) lors des Fashion Awards, honorant sa contribution exceptionnelle à la mode.



Sarah Burton présentera sa première collection en mars 2025.





