Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : une des plus fortes hausses après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 30/03/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le titre enregistre aujourd'hui l'une des plus fortes hausses (+3,3%) du CAC40. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours remonté de 623 à 640 euros, soit un potentiel de hausse de 15% pour l'action du numéro un mondial du luxe, voyant un 'premier trimestre fort pour donner le ton au reste du secteur'. Le broker explique augmenter ses estimations pour LVMH avant ses résultats du premier trimestre, et prévoir que 'la prochaine saison de résultats sera un catalyseur positif pour une nouvelle révision à la hausse des bénéfices'.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.26%