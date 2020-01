Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : une culmination sous 439E s'amorce t'elle ? Cercle Finance • 20/01/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - LVMH retombe sur 430 : une culmination sous 439E s'amorce t'elle ? En réalité, le titre demeure solidement ancré dans son canal haussier court et naturellement long terme: le 1er objectif à la baisse pourrait être le comblement du 'gap' des 418,8E du 8 janvier. Sous les 418E la polarité pourrait effectivement s'inverser mais rien de tel ne s'est produit depuis le 4 octobre 2018.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -2.04%