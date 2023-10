Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: une ambassadrice pour Christian Dior à Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 14:08









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement de l'annonce de son partenariat avec Paris 2024, LVMH annonce que la gymnaste française Mélanie de Jesus dos Santos représentera, en tant qu'ambassadrice, la maison Christian Dior Couture pour les prochains jeux olympiques.



Quadruple championne d'Europe de gymnastique artistique et finaliste à Tokyo aux barres asymétriques, Mélanie de Jesus dos Santos s'entraine désormais aux Etats-Unis. Elle a été médaillée de bronze par équipe aux Championnats du Monde à Anvers la semaine dernière.





