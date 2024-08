Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: un nouveau whisky créé avec Beyoncé information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Moët Hennessy, filiale du groupe LVMH, a annoncé mardi s'être associée à la chanteuse américaine Beyoncé afin de créer SirDavis, une nouvelle marque de whisky américain.



Dans un communiqué, la division de champagnes et de spiritueux de LVMH souligne que c'est Beyoncé qui l'a sollicitée en vue de l'aider à créer un whisky unique en hommage à Davis Hogue, l'arrière-grand-père de l'artiste, un fermier et contrebandier de whisky qui vivait dans le sud des Etats-Unis



Moët Hennessy, qui cherche à se développer sur le marché du whisky américain, dit avoir tout de suite pris part au projet.



Il s'agit de la première marque de spiritueux de Moët Hennessy entièrement développée en interne aux Etats-Unis, avec un siège social à Houston (Texas).



Pour orchestrer cette création, Moët Hennessy a fait appel à Dr. Bill Lumsden, un maître distillateur connu pour son travail sur les marques de whisky écossais Glenmorangie et Ardbeg.



Lumsden a sélectionné un mélange de céréales composé de 51% de seigle et 49% d'orge maltée, un alliage rappelant les whiskies japonais et écossais tout en conservant les saveurs typiques du seigle américain.



La bouteille de SirDavis - vendue au prix conseillé de 89 euros - est disponible en précommande sur le site SirDavis.com avant un lancement dans la restauration et les caves à Paris, Londres et Tokyo ainsi qu'à travers les Etats-Unis et dans certains aéroports internationaux au mois de septembre.





Valeurs associées LVMH 677,80 EUR Euronext Paris +0,49%