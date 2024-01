Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: un nouveau PDG du LVMH Fashion Group information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Michael Burke en tant que Président-directeur général du LVMH Fashion Group.



Il succède à Sidney Toledano qui est nommé Conseiller de Bernard Arnault et quitte le Comité Exécutif du Groupe.



Ces changements seront effectifs à compter du 1er février 2024.



' Sidney Toledano demeurera très engagé à mes côtés pour continuer à transmettre sa passion et son exigence à toutes les équipes du Groupe, il a encore beaucoup à nous apporter. ', a déclaré Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH.



' Après avoir mené Louis Vuitton à des sommets, je suis heureux de retrouver Michael Burke à la tête du Fashion Group. Présent à mes côtés avant même la création de LVMH, il a été et demeure un acteur clé des succès du Groupe, notamment par la justesse et la finesse de son travail à la tête de Fendi, Bulgari et Louis Vuitton. ', a ajouté Bernard Arnault.





