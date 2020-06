Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : un nouveau P-DG pour TAG Heuer Cercle Finance • 04/06/2020 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le groupe LVMH annonce ce soir la nomination de Frédéric Arnault au poste de Président-directeur général de TAG Heuer. Il prendra ses fonctions le 1er juillet. Par ailleurs, le groupe annonce que Stéphane Bianchi deviendra, à la même date, PDG de la division Montres et Joaillerie.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.86%