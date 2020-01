Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : un nouveau DG pour LVMH Hospitality Excellence Cercle Finance • 31/01/2020 à 15:56









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination effective le 16 mars 2020 d'Andrea Guerra au poste de Directeur Général de LVMH Hospitality Excellence et membre du Comité exécutif. LVMH Hospitality Excellence regroupe les Hôtels Cheval Blanc et les Hôtels & Trains Belmond. Andrea Guerra a été le Directeur Général du groupe Luxottica pendant 10 ans. Il a ensuite été Conseiller Stratégique auprès du gouvernement italien avant d'être nommé en octobre 2015 Président exécutif d'Eataly.

