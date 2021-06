Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : un accord avec Eastman dans les emballages recyclés Cercle Finance • 01/06/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec l'américain Eastman en vue de développer des emballages de parfum à partir de technologies de recyclage moléculaire. Aux termes de l'accord, Dior aura recours au copolyester Eastman Cristal Renew qui propose 30% de contenu recyclé pour l'emballage de son soin pour les lèvres Dior Addict Lip Maximizer, devant être mis en vente cet été. Eastman et LVMH ont également prévu de travailler ensemble sur des solutions d'emballages durables pour l'ensemble des marques du groupe de luxe au cours des prochains mois. Les technologies de recyclage circulaire d'Eastman produisent des résines à partir de déchets de plastiques plutôt que de matières premières d'origine fossile.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.06%