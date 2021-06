LVMH : UBS relève son objectif de cours

(AOF) - UBS a relevé son objectif de cours sur LVMH de 667 à 748 euros tout en réitérant son opinion d'Achat dans l'attente des résultats semestriels prévus le 26 juillet. Le broker s'attend à une solide dynamique des ventes en organique au deuxième trimestre et des bénéfices record sur le semestre. Toutefois ajoute-t-il, le marché a anticipé tout cela et focalisera son attention sur les perspectives du deuxième semestre. Les regards seront tournés sur trois thèmes clefs. Premièrement, la dynamique du troisième trimestre sur fond de base de comparaison plus difficile et après la hausse des prix.

Deuxièmement, le niveau des marges de la branche Mode & Maroquinerie. Troisièmement, la normalisation de la croissance des ventes de Dior (20% environ des ventes de la branche) compte tenu des craintes d'un atterrissage brutal.

Le courtier continue de penser que LVMH reste l'un de ses meilleurs choix du secteur car il gagne des parts de marché sur le marché attractif du luxe. Le groupe jouit d'un potentiel supplémentaire de hausse grâce aux options offertes par son bilan et son exposition au cycle via ses branches les plus touchées par la pandémie (distribution sélective dans les aéroports).

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.