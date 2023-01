Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - LVMH gagne plus de 1% à Paris, alors que UBS a réitéré ce matin sa recommandation d'achat sur la valeur, avec un objectif de cours relevé de 749 à 832 euros, nouvelle cible représentant un potentiel de hausse de 13% pour le titre du numéro un mondial du luxe.



'La dynamique continue des marques de son portefeuille et les vents favorables du secteur devraient entraîner une nouvelle année de surperformance pour LVMH', pronostique le broker, pour qui l'enjeu en 2023 sera de 'naviguer dans un atterrissage en douceur'.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.44%