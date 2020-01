Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : Tiffany organisera l'AGE sur l'offre le 4 février Cercle Finance • 02/01/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Tiffany, le joaillier américain, a indiqué le 31 décembre que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de ses actionnaires qui se prononcera principalement sur le projet d'OPA de la part de LVMH aura lieu le 4 février. Annoncée fin novembre, la future offre devrait intervenir à 135 dollars par action, ce qui valorise Tiffany près de 15 milliards d'euros. Rappelons que le conseil d'administration de Tiffany recommande l'offre du géant français du luxe à ses actionnaires. La fusion devrait ensuite être finalisée 'mi-2020'.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +1.17%