(CercleFinance.com) - LVMH teste le support crucial des 600E (testé mi-mai et fin septembre 2021) qu'il convient de préserver en clôture.

Le titre pourrait néanmoins refermer préalablement le 'gap' des 593,4E du 15 mars avant de tenter un redressement vers 636E ('gap' du 22 avril et niveau de transit de l'oblique baissière moyen terme).

Le refranchissement des 650E pourrait écarter le risque de poursuite de la chute en direction de 520E (retracement de 50% de la hausse amorcée depuis les 280E le 18 mars 2020, jusque vers 758E le 5 janvier).





