LVMH : surveiller le franchissement des 720E information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 18:53









(CercleFinance.com) - LVMH est venu en renfort en fin de séance avec un gain de plus de 2% (à 715E) : le titre pourrait rapidement se trouver en situation

de soulever la résistance des 719E du 15 novembre (disons les 720E) pour s'ouvrir le chemin du 'gap' des 757,4E puis des 761E, l'ex'pic' éphémère du 15 septembre





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.08%