LVMH: Stifel confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 12:32

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa note d'achat sur le titre LVMH avec un objectif de cours inchangé de 895 euros.



L'analyste rapporte que le magasin phare de Tiffany, sur la 5e avenue à New York, ouvrira ses portes au public le 28 avril.



Les investisseurs de LVMH attendaient depuis longtemps la réouverture de ce magasin unique - nommé 'The Landmark' - après plusieurs années de travaux de rénovation qui ont commencé en 2019.



'Cet événementimporte parce que la Cinquième Avenue de Tiffany a toujours été le plus grand magasin de luxe au monde, ayant généré environ 400 millions de dollars de revenus en 2018', souligne Stifel.



Le broker indique que Tiffany a enregistré de solides résultats l'an dernier, générant au nord de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 1 milliard d'euros d'EBIT.



La marque soit néanmoins rénover plus de 400 magasins au cours des cinq prochaines années, ce qui nécessite du temps et des capitaux pour améliorer leur apparence, ce qui est actuellement à la traîne de concurrents comme

Cartier, qui s'est lancé dans un programme mondial de rénovation de magasins en 2015 et récolte aujourd'hui les avantages d'un concept de vente au détail supérieur.