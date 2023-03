LVMH : Stéphane Rinderknech nommé PDG de la Division Beauté

(AOF) - Le groupe LVMH annonce plusieurs nominations au sein de sa Division Beauté. Stéphane Rinderknech est nommé Président-directeur général de la Division Beauté. Il conserve ses responsabilités actuelles de direction de la Division Hospitality Excellence. Il prendra la responsabilité globale de la Division, complétant ainsi la réorganisation du Groupe par métier. Les Maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy et Kenzo) et Kendo lui reporteront directement.

LVMH annonce également que Stéphanie Médioni, Présidente Exécutive de la Division Beauté, lui sera rattachée et gardera la responsabilité des Maisons Acqua di Parma, Benefit Cosmetics, Fresh, Make Up For Ever, Maison Francis Kurkdjian, Loewe Perfumes, Officine Universelle Buly et STELLA by Stella McCartney.

Hugues Dusseaux, Deputy President Division Beauté (également Président de LVMH SEAOcéanie) ; Maud Alvarez-Pereyre, Directrice des Ressources Humaines ; Bruno Bavouzet, Directeur Recherche & Développement et Jean-Michel Moutin, Directeur Général Finance & Opérations, lui seront également rattachés.

Véronique Courtois, qui dirige Guerlain depuis novembre 2019, est nommée Présidente directrice générale de la Maison Parfums Christian Dior.

Gabrielle Saint-Genis Rodriguez, qui dirige Make Up For Ever depuis juin 2019 succède à Véronique Courtois ; elle est nommée Présidente-directrice générale de la Maison Guerlain.

Charles-Henri Levaillant, Directeur Digital & Développement Client pour Louis Vuitton depuis décembre 2020 succède à Gabrielle Saint-Genis Rodriguez ; il est nommé Président-directeur général de la Maison Make Up For Ever.

Claude Martinez est nommé Président-directeur général de GAIA, le Centre de Recherche et d'Innovation pour le groupe LVMH.