LVMH signale un impact du conflit au Moyen-Orient sur ses ventes

Le géant français du luxe LVMH LVMH.PA a déclaré lundi subir les répercussions du conflit au Moyen-Orient, les ventes dans le Golfe ayant chuté et de nombreux touristes fortunés de la région ayant suspendu leurs dépenses en Europe.

Les ventes trimestrielles du conglomérat, propriétaire des marques Louis Vuitton et Dior entre autres, ont augmenté de 1% après ajustement des fluctuations monétaires.

Ce chiffre est légèrement inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,5%, selon un consensus établi par Visible Alpha.

Toutefois, le conflit en Iran a eu un impact négatif d'environ 1% sur les ventes totales du groupe, sans tenir compte des effets indirects tels que la baisse du tourisme dans d'autres pays, a indiqué LVMH.

Reuters a rapporté lundi que les ventes dans les centres commerciaux de Dubaï avaient chuté de près de 50% depuis le début du conflit, le 28 février. LVMH a confirmé que la fréquentation des centres commerciaux avait fortement diminué, ajoutant que si la région ne représente que 6% de son turnover, l'impact sur les marges bénéficiaires serait probablement plus important compte tenu de l'excellente rentabilité de la région.

Le conflit a également pesé sur les ventes en Europe, qui ont reculé de 3%, principalement en raison de la guerre et de la vigueur de l'euro, a indiqué LVMH.

(Tassilo Hummel, version française Coralie Lamarque)