LVMH: série de nominations au sein de la direction

(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Stéphane Rinderknech en tant que Président-directeur général de la Division Beauté. Il conserve ses responsabilités actuelles de direction de la Division Hospitality Excellence.



Les Maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy et Kenzo) et Kendo lui reporteront directement.



Par ailleurs, LVMH fait savoir que Véronique Courtois, qui dirige Guerlain depuis novembre 2019, est nommée Présidente-directrice générale de la Maison Parfums Christian Dior.



Gabrielle Saint-Genis Rodriguez, qui dirige Make Up For Ever depuis juin 2019 succède à Véronique Courtois et devient Présidente-directrice générale de la Maison Guerlain.



Enfin, Charles-Henri Levaillant, Directeur Digital & Développement Client pour Louis Vuitton depuis décembre 2020 succède à Gabrielle Saint-Genis Rodriguez ; il est nommé Président-directeur général de la Maison Make Up For Ever.



En concomitance avec ces nominations : Claude Martinez est nommé Président-directeur général de GAIA, le Centre de Recherche et d'Innovation pour le groupe LVMH.



Il quitte ses fonctions au sein de la Division Beauté et continuera à faire bénéficier le Groupe de son expérience unique en tant que Conseiller de Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, sur les thématiques de l'innovation