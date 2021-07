Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : Sephora va racheter le britannique Feelunique information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'enseigne de cosmétiques française Sephora, propriété du groupe LVMH, a annoncé vendredi la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Feelunique, un distributeur de beauté de prestige en ligne au Royaume-Uni. Sephora explique que l'opération constitue une 'première étape' afin de renforcer sa présence au Royaume-Uni, l'un des 10 principaux marchés mondiaux de la beauté de prestige, où le niveau d'adoption du digital est très élevé. Fondé en 2005, Feelunique propose plus de 35.000 références de produits de beauté et de parfums provenant de plus de 800 marques établies et de niche à une clientèle composée de 1,3 million d'Internautes. L'acquisition devrait être finalisée dans le courant du second semestre. Ses termes financiers n'ont pas été spécifiés.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.68%