(CercleFinance.com) - LVMH se replie vers 693E après avoir retracé son zénith estival des 708E du 18 août.

Le titre esquisse l'ébauche d'un 'M' baissier majeur induisant une repli vers 600E, niveau qui coïncide avec la grande oblique haussière issue du plancher des 295E du 19/03/2020 et 535E du 16 jun dernier.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.17%