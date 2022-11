Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : s'envole vers les 730E, +6% sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 14:36









(CercleFinance.com) - LVMH s'envole vers les 730E, sa meilleure marque depuis le 2 février (732E) et le franchissement de la résistance des 708E préfigure un retracement des sommets historiques, soit 758E le 5 janvier (après 744E le 4/1 et donc 732E le 2/2)... et bien au-delà des 686,6E du 30/11/2021 (+6%).





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +4.06%